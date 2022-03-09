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Палата общин Британии одобрила законопроект против российских грязных денег
16:26 08.03.2022 |
Палата общин Британии в понедельник одобрила новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и упрощение процесса введения санкций против России в попытке наказать Москву за ее вторжение в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.
Правительство Британии заявляет, что этот законопроект об экономических преступлениях не позволит богатым россиянам использовать лондонский Сити для отмывания денег и сокрытия неправомерных доходов.
Законопроект во вторник ускоренно прошел все традиционные этапы одобрения в Палате общин. 14 марта он будет рассмотрен в Палате лордов с целью окончательной доработки в тот же день.
Закон даст британскому правительству возможность ввести санкции против значительно большего количества лиц, связанных с Кремлем, уже 15 марта, заявила парламентскому комитету министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Долгожданный закон правящие консерваторы пообещали еще шесть лет назад. Он дает правительству дополнительные полномочия по выявлению и расследованию незаконного обогащения, а также предусматривает создание нового реестра собственности, призванного отказать олигархов от отмывания денег путем покупки домов и другого имущества в Британии.
Иностранная компания, желающая владеть недвижимостью в Великобритании, должна будет представить своих бенефициаров и зарегистрировать их. Невыполнение этих новых обязательств или предоставление ложной информации может привести к уголовным или гражданским санкциям, которые в Англии и Уэльсе включают в себя заключение на срок до пяти лет или штраф.
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