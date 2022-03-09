Япония расширила санкционный список в отношении юридических и физических лиц России и Беларуси - МИД страны

МИД Японии объявил во вторник, что расширил список юридических и физических лиц России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.

В дополнение к ранее опубликованному списку под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, браться Роттенберги.

В санкционный список добавлены также "Агентство интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".

Белорусский список расширен за счет 12 физических лиц и 10 юридических.

В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

Ранее Япония ввела санкции в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина.

В санкционный список были включены также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанк".

Санкции включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".