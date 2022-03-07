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Остановить покупку российского газа и нефти Европой пока невозможно – Джонсон
19:52 07.03.2022 |
Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов, несмотря на призывы к этому.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Джонсон подчеркнул, что Британия, в отличие от других государств Европы, имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа, потому что не имеет такой зависимости от РФ, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.
"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - пояснил Джонсон.
Кроме того, по словам британского премьера, лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".
"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.
Премьер Нидерландов Марк Рютте также заявил, что такой шаг ударил бы по Европе, включая Украину. "Если вы заставите компании отключиться от нефти и газа из РФ - это будет иметь невероятные последствия, в том числе для Украины", - заявил он, добавив, что поддерживает позицию немецкого канцлера в этом.
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