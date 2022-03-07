Финансовые новости
- |
- 07.03.22
- |
- 21:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Канада ввела санкции против Дерипаски, Пескова, Симоньян и еще 7 россиян
19:48 07.03.2022 |
Канада расширила санкционный список против России, добавив в него ряд российских пропагандистов, спикера Кремля Дмитрия Пескова и российского олигарха Олега Дерипаску.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение канадского правительства.
Ранее в понедельник премьер-министр Канады объявил, что его правительство объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к неоправданному вторжению РФ против Украины.
В санкционный список попали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, депутат Государственной Думы Павел Крашенников и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Под санкциями оказался также российский олигарх Олег Дерипаска.
В списке, кроме того, трое российских пропагандистов: телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Еще два человека в списке - Виктор Гаврилов, начальник транспортного управления ФСБ, и Дмитрий Иванов, начальник челябинского управления ФСБ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить
ТОП-НОВОСТИ
|«Россия перестанет быть частью мировой экономики»: Байден объявил детали санкций Запада
|Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций - Подоляк
|В Киеве и Киевской области вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 утра, транспорт в это время работать не будет
|Налажена перевозка грузовиками технической помощи от западных партнеров - Мининфраструктуры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вся «большая четверка» компаний-аудиторов вышла из РФ
|Германия предоставит Украине еще 38,5 млн евро в качестве экстренной помощи
|Британия выделяет Украине дополнительные $100 млн
|Остановить покупку российского газа и нефти Европой пока невозможно – Джонсон
|Канада ввела санкции против Дерипаски, Пескова, Симоньян и еще 7 россиян
|Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого
Это интересно
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q