Канада ввела санкции против Дерипаски, Пескова, Симоньян и еще 7 россиян

Канада расширила санкционный список против России, добавив в него ряд российских пропагандистов, спикера Кремля Дмитрия Пескова и российского олигарха Олега Дерипаску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение канадского правительства.

Ранее в понедельник премьер-министр Канады объявил, что его правительство объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к неоправданному вторжению РФ против Украины.

В санкционный список попали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, депутат Государственной Думы Павел Крашенников и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Под санкциями оказался также российский олигарх Олег Дерипаска.

В списке, кроме того, трое российских пропагандистов: телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Еще два человека в списке - Виктор Гаврилов, начальник транспортного управления ФСБ, и Дмитрий Иванов, начальник челябинского управления ФСБ.