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Совет ООН по правам человека создал комиссию по расследованию военных преступлений против украинцев – Зеленский
14:14 04.03.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании Советом ООН ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов военных преступлений РФ в Украине.
"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
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