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Встреча стран G7: обсудят ситуацию в Украине и противодействие агрессии РФ
09:42 04.03.2022 |
В пятницу главы внешнеполитических ведомств стран G7 проведут встречу, на которой скоординируют ответные шаги на российскую агрессию и обсудят ситуацию в Украине.
Детали: Встреча запланирована в пятницу в 14 часов по киевскому времени.
Как сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Брюссель, где после министерских обсуждений в формате НАТО примет участие во встрече стран G7.
Темой обсуждения встречи стран G7 станет ситуация в Украине. А сама встреча будет проходить в смешанном формате: вживую и виртуально.
Как отмечает Reuters, министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяши присоединится к обсуждениям по видеосвязи.
"Мы обменяемся мнениями по поводу того, как действовать и планируем усилить координацию G7 в этом вопросе", - сообщили о встрече в МИД Японии.
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