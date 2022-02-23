Блинкен отменил встречу с Лавровым

Встреча Блинкена и Лаврова, запланированная 24-го февраля, не состоится – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Поскольку вторжение РФ в Украину начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла во встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил Блинкен.

"На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе, 24 февраля, чтобы обсудить обеспокенность наших стран о европейской безопасности, но только если Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече", - сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне во вторник.

По его словам, все союзники партнеры согласились с этим, и он отправил Лаврову соответствующее письмо.