Приложение социальной сети Truth Social Дональда Трампа оказалось непросто установить из-за очень высокого спроса

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Truth Social призвана помочь ему вернуться в медиапространство после почти тотального бана на основных медиаплощадках США. Тем не менее, у нового проекта уже начались первые трудности, во многом обусловленные его популярностью.

Как сообщает Reuters, в начале понедельника приложение в Apple App Store стало безусловным лидером в рейтинге бесплатных программ маркетплейса. Те, кто заранее оформил предварительный заказ на установку, получали софт первыми в автоматическом режиме. При этом многие пользователи сообщали о проблемах с регистрацией аккаунтов, а некоторым пришли сообщения: «Из-за массового спроса мы поместили вас в список ожидания». Ранее сообщалось, что приложение уже доступно для ограниченного круга людей, приглашённых для участия в первой фазе тестирования.

В своё время аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook и на YouTube после протестов в США 6 января 2021 года, сопровождавшихся частичным захватом Капитолия сторонниками Трампа - тогда последнего обвинили в разжигании насилия. Возглавляемая сторонником Трампа Девином Нуньесом (Devin Nunes) компания Trump Media & Technology Group (TMTG) стоит как за социальной сетью Truth Social, так и за рядом инфобизнесов, обещающих свободу слова пользователям, испытавших давление на более известных платформах. Впрочем, пока соперники Twitter - Gettr и Parler, а также видеосайт Rumble, несопоставимы по популярности с общеизвестными в мире аналогами.

По словам Нуньеса, социальная сеть будет полностью работоспособной к концу марта, как минимум в Соединённых Штатах. Ещё в пятницу он призывал в приложении первых пользователей к большей активности - становиться фолловерами новых аккаунтов, делиться фото и видео, участвовать в дискуссиях.

Известно, что TMTG планирует выйти на фондовые торги в Нью-Йорке благодаря слиянию с «бланковой» компанией Digital World Acquisition Corp (DWAC). Также известно, что в декабре TMTG уже привлекла $1 млрд финансовых обязательств частных инвесторов, но эти средства будут недоступны, пока не закроется сделка с DWAC. Финансовая деятельность Digital World привлекла пристальное внимание американских регуляторов и пройдут месяцы до тех пор, пока (и если) сделка будет завершена.