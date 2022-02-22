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Япония планирует в рамках санкций ограничить экспорт передовых технологий в РФ - СМИ
08:47 22.02.2022 |
Япония, скорее всего, присоединится к санкциям США в отношении России в случае ее вторжения в Украину, сообщает газета Yomiuri.
По данным издания, планируется ограничить в РФ экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.
Отмечается, что нынешний запрет на экспорт технологий, который рассматривает Япония, будет шире, чем запрет, введенный в отношении России в 2014 году.
При этом, издание сообщает, что Токио также рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении российских банков.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в т.е. "Л/ДНР".
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