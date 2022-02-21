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В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
17:41 21.02.2022 |
Британское правительство начало консультации по поиску механизмов полного запрета оборудования Huawei в сетях 5G до конца 2027 года.
Об этом пишут The Telegraph и The Register.
Отмечается, что предложения содержат просьбы к операторам полноволоконной широкополосной связи прекратить установку оборудования Huawei.
Британские телекоммуникационные поставщики уже начали исключать Huawei из сетей 5G Великобритании после заявления правительства в июле 2020 года.
Издание также напоминают о "Законе о телекоммуникациях", согласно которому правовые основы отказа от оборудования китайского производителя будут определяться по результатам консультаций правительства с представителями отрасли.
На консультации было выделено четыре недели.
При этом со стороны представителей отрасли в них участвуют поставщики услуг связи, а также Huawei.
До 28 января 2023 года оборудование компании должно быть удалено из ключевых узлов связи. До конца 2027 года - полностью исчезнуть из британской 5G-инфраструктуры.
В 2020 году Оливер Дауден из Департамента цифровых технологий, культуры, медиа и спорта заявил, что санкции США против Huawei привели к "значительным существенным" изменениям в способности компании поставлять товары на рынок Британии.
Он подтвердил, что закупка оборудования Huawei для постройки сетей 5G будет запрещена, и с 2027 года мобильные сети страны должны искоренить комплекты китайского поставщика из своей инфраструктуры 5G.
Huawei всегда отрицала, что ее оборудование содержит "бэкдоры" или что она подчинена правительству Китая.
Бэкдор - метод обхода стандартных процедур аутентификации, несанкционированный удаленный доступ к компьютеру, получение доступа к открытому тексту, оставаясь при этом незамеченным.
"Мы принимаем во внимание консультации с правительством и будем продолжать поддерживать наших клиентов в Великобритании с помощью нашего сетевого оборудования, признанного одним из самых безопасных и надежных в мире.
Политическое давление уже заставило правительство исключить Huawei из 5G, отложив его внедрение на несколько лет. Это же давление поставит под угрозу развертывание оптоволоконной широкополосной связи, неоправданно повышая затраты для бизнеса и семей", - говорится в позиции китайского гиганта.
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