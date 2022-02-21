США построят в Польше шесть АЭС

Соединенные Штаты Америки намерены построить на территории Польши не менее шести новых реакторов американской компании NuScale Power. Соглашение об этом стороны подписали 14 февраля в Вашингтоне с участием вице-премьера Польши Яцека Сасина.

По словам главы польской компании KGHM Polska Miedź S.A, которая выступает стороной соглашения, Марцина Хлудзинского, общая мощность реакторов составит более 400 мегаватт.

«Один реактор - это 77 мегаватт. Мы хотим построить шесть таких реакторов, таким образом у нас будет более 400 мегаватт. Это покроет наши потребности в электроэнергии. Это не экспериментальный проект», - отметил Хлудзинский.

Также он заверил, что новые реакторы должны быть абсолютно безопасными.

«Есть множество мифов, связанных с атомной энергией. Уже несколько десятков лет в Польше в Шверке находится атомный реактор. У нас есть полигон для радиоактивных отходов в Ружане. Вдоль нашей границы реализуется несколько крупных атомных проектов. При соблюдении необходимых процедур, а технология, которую мы намерены использовать, основывается на системе, которая максимально ограничивает все риски, мы сможем спокойно работать, производить электроэнергию, не создавая угроз для окружающей среды», - добавил он.