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США построят в Польше шесть АЭС
13:03 21.02.2022 |
Соединенные Штаты Америки намерены построить на территории Польши не менее шести новых реакторов американской компании NuScale Power. Соглашение об этом стороны подписали 14 февраля в Вашингтоне с участием вице-премьера Польши Яцека Сасина.
По словам главы польской компании KGHM Polska Miedź S.A, которая выступает стороной соглашения, Марцина Хлудзинского, общая мощность реакторов составит более 400 мегаватт.
«Один реактор - это 77 мегаватт. Мы хотим построить шесть таких реакторов, таким образом у нас будет более 400 мегаватт. Это покроет наши потребности в электроэнергии. Это не экспериментальный проект», - отметил Хлудзинский.
Также он заверил, что новые реакторы должны быть абсолютно безопасными.
«Есть множество мифов, связанных с атомной энергией. Уже несколько десятков лет в Польше в Шверке находится атомный реактор. У нас есть полигон для радиоактивных отходов в Ружане. Вдоль нашей границы реализуется несколько крупных атомных проектов. При соблюдении необходимых процедур, а технология, которую мы намерены использовать, основывается на системе, которая максимально ограничивает все риски, мы сможем спокойно работать, производить электроэнергию, не создавая угроз для окружающей среды», - добавил он.
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