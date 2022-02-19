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Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на 6 млрд долларов
23:19 18.02.2022 |
Госдепартамент США одобрил продажу Польше вооружений на 6 млрд долларов (5,3 млрд евро), в том числе 250 танков M1A2 Abrams. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Готовящаяся сделка по поставкам оружия служит интересам "внешней политики и национальной безопасности США, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который является движущей силой в вопросе политической стабильности и экономического прогресса в Европе", добавили в Госдепе.
Дать добро продаже вооружений еще должны в Конгрессе США.
Польское правительство объявило о своих планах по закупке танков в июле 2021 года. В разгар украинского кризиса США перебросили в Польшу дополнительно 4700 солдат. Таким образом, число американских военнослужащих, размещенных в стране, достигло примерно 10 000.
В Польшу переброшены сотни американских десантников
Сотни американских десантников прибыли в Польшу 16 февраля в рамках усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге, передало агентство AFP. По его данным, два военно-транспортных самолета Boeing C-17 с военными приземлились в аэропорту города Жешув, примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Кроме того, в аэропорту были замечены вертолеты Black Hawk и Chinook, которые также перевозили военнослужащих США.
Речь идет о переброске бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии из штата Северная Каролина. Первый борт с военными из этой дивизии прибыл в Польшу 5 февраля. Ранее на территории страны было размещено уже около 5 тысяч американских военнослужащих. Другие западные государства также наращивают силы на восточном фланге НАТО.
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