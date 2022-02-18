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Мировая экономика восстанавливается не так быстро, как ожидалось – МВФ
22:39 18.02.2022 |
Положительная динамика восстановления глобальной экономики в 2022 году сохраняется, однако последние тенденции свидетельствуют, что эти темпы не такие быстрые, как прогнозировалось лишь в прошлом месяце.
Об этом заявила в пятницу в ходе виртуальной встречи министров финансов стран G20 директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает корреспондент Укринформа.
«Несмотря на то, что восстановление мировой экономики сохраняется, его темпы замедляются», - заявила глава МВФ.
Она напомнила, что в январе Фонд снизил прогноз глобального роста до 4,4% - частично из-за переоценки перспектив роста в Соединенных Штатах и Китае.
«С тех пор экономические показатели указывают на слабые темпы роста в 2022 году из-за появления варианта Омикрон, а также сбоев в цепочке поставок, которые оказались сложнее, чем ожидалось ранее», - отметила Георгиева.
В то же время, по ее словам, показатели инфляции во многих странах остаются высокими, финансовые рынки являются более нестабильными, а геополитическая напряженность резко возросла. В этой связи она подчеркнула необходимость реализовать три приоритета, которые станут решающими для преодоления сложной «полосы препятствий» 2022 года.
Во-первых, по ее словам, нужно расширить глобальное реагирование на затяжные экономические последствия пандемии. Это означает не только обеспечение равного доступа к вакцине, но и распространение лучших методов лечения и лекарств, а также увеличение инвестиции в медицинские исследования, эпиднадзор и усиление систем здравоохранения.
Во-вторых, многим странам придется преодолевать жесткий монетарный цикл, что означает необходимость калибровки макроэкономической политики, управление рисками побочных эффектов в экономиках, борьбу с инфляцией и др.
Третий компонент предусматривает усиление фискальной стабильности национальных экономик. В этой связи необходимо обеспечить приоритет прежде всего тем странам, которые нуждаются в реструктуризации долга.
Как сообщал Укринформ, в последнем обзоре «Перспективы мировой экономики» (WEO) Международный валютный фонд спрогнозировал снижение глобального роста с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году. В то же время, в Фонде отметили, что ожидают более длительное сохранения повышенной инфляции, чем предполагалось ранее. Кроме того, в нынешнем году сохранятся перебои в цепях поставок и высокие цены на энергоносители.
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