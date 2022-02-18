США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков

Соединенные Штаты Америки добавили китайскую платформу для обмена сообщениями WeChat и онлайн-маркет AliExpress в свой список пиратских рынков, способствующих распространению поддельной продукции.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Офиса торгового представителя США.

В заявлении регулятора говорится, что AliExpress, принадлежащий Alibaba Group Holding Ltd., и WeChat, принадлежащий Tencent Holdings Ltd., - это "два значительных китайских онлайн-рынка, способствующих значительному подделанию торговых марок".

В целом по итогам прошлого года в список торгового представительства США попали 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков, которые, по словам регулятора, принимают непосредственное участие или способствуют подделке продукции различных товарных знаков и нарушают авторские права.

"Глобальная торговля поддельными и пиратскими товарами подрывает критически важные инновации и креативные индустрии США и наносит ущерб американским работникам", - сказала торговый представитель США Кэтрин Тай.

В то же время Alibaba заявила, что надеется на продолжение сотрудничества с правительствами, чтобы понять и решить проблемы защиты интеллектуальной собственности на своих платформах.

Также из списка исключили несколько иностранных магазинов Amazon, которые администрация Трампа впервые добавила в свой отчет, опубликованный в январе прошлого года.

"Включение магазинов Amazon в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и Индии в список вызвало возмущение со стороны компании, которая утверждала, что это было вызвано "личной вендеттой" от имени администрации Трампа, несмотря на жалобы потребителей на поддельные продукты на сайте", - пишет NYT.

Спикер Tencent, владеющей WeChat, заявил, что компания категорически не согласна с этим решением и что она контролирует и сдерживает нарушение прав интеллектуальной собственности.

В ведомстве также сообщили, что некоторые страны добились прогресса в борьбе с продажей поддельных товаров, в частности Бразилия, Филиппины, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Там добавили, что задокументировали переход пиратских товаров с физических рынков в онлайн, отчасти потому, что пандемия ограничила глобальный туризм.