Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули

Активный рост продажи электромобилей в разных странах зачастую как минимум частично объясняется субсидиями, которые даёт государство. Будут ли электромобили так же популярны, если субсидии убрать?

Оказывается, как минимум изначально можно ожидать огромного снижения продаж. Как сообщает источник, в Китае после сокращения субсидий на электромобили и гибриды их продажи в месячном выражении упали на 18,6%. При этом субсидии были сокращены лишь на 30%. Само собой, линейной зависимости тут нет, но при полной отмене субсидий можно ожидать намного большего падения продаж.

Если говорить точнее, в январе в Китае было продано 431 000 электромобилей и гибридов. В годовом выражении это всё равно соответствует росту на 135,8%. Для сравнения, в декабре было реализовано 518 000 таких машин, но тут также нужно учитывать тот факт, что потребители знали о грядущем сокращении субсидий, поэтому многие поспешили купить авто до конца 2021 года.

Всего же в январе в Поднебесной было реализовано 2,53 млн машин, то есть электрифицированные авто заняли около 17% всех продаж.