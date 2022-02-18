Финансовые новости
- |
- 18.02.22
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули
Активный рост продажи электромобилей в разных странах зачастую как минимум частично объясняется субсидиями, которые даёт государство. Будут ли электромобили так же популярны, если субсидии убрать?
Оказывается, как минимум изначально можно ожидать огромного снижения продаж. Как сообщает источник, в Китае после сокращения субсидий на электромобили и гибриды их продажи в месячном выражении упали на 18,6%. При этом субсидии были сокращены лишь на 30%. Само собой, линейной зависимости тут нет, но при полной отмене субсидий можно ожидать намного большего падения продаж.
Если говорить точнее, в январе в Китае было продано 431 000 электромобилей и гибридов. В годовом выражении это всё равно соответствует росту на 135,8%. Для сравнения, в декабре было реализовано 518 000 таких машин, но тут также нужно учитывать тот факт, что потребители знали о грядущем сокращении субсидий, поэтому многие поспешили купить авто до конца 2021 года.
Всего же в январе в Поднебесной было реализовано 2,53 млн машин, то есть электрифицированные авто заняли около 17% всех продаж.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
ТОП-НОВОСТИ
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США добавили китайские WeChat и AliExpress в список пиратских рынков
|Китай сократил субсидии на электромобили, и продажи сразу рухнули
|Молдова возмутилась из-за несогласованного «консульского пункта» РФ в Приднестровье
|В парламенте Германии отклонили инициативу ХДС/ХСС о предоставлении Украине оружия
|Продовольственная инфляция в Европе: почему самый большой скачок цен еще впереди
|Более половины жителей Германии не поддерживают вступление Украины в НАТО
Это интересно
|120 Гц, 120 Вт, 4700 мА·ч, 64 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 за 520 долларов. Представлен Redmi K50 Gaming Edition
|Искусственный интеллект научили управлять плазмой внутри настоящего термоядерного реактора
|Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров
|Миллиардер из США заказал у SpaceX три полёта — в рамках одного из них впервые в открытый космос выйдет непрофессиональный астронавт
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной
|Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
|Google разрабатывает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox