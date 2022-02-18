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В парламенте Германии отклонили инициативу ХДС/ХСС о предоставлении Украине оружия
14:11 18.02.2022 |
В парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В четверг в немецком парламенте состоялись слушания по отношению Запада к политике России, во время которых оппозиционный блок ХДС/ХСС, ныне возглавляемый Фридрихом Мерцем, выдвинул инициативу под названием "Противодействие политике России единством Запада".
В предложенном документе содержался призыв к немецкому правительству немедленно изменить свой курс, чтобы разрешить поставку в Украину товаров военного назначения и оружия для самообороны.
"Правильно, что правительство Германии воздержалось от поставок оружия Украине на фоне продолжающихся переговоров в Нормандском формате.
Однако эта позиция устарела в связи с массовым наращиванием российских войск на границе с Украиной, что противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию с безопасностью", - говорится в документе, предложенном для одобрения парламентом.
Оппозиционеры отмечают, что из-за своей идеологической позиции новое федеральное правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора" в Альянсе и призывают коалиционное правительство не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на международной арене".
Блок ХДС/ХСС также призвал правительство положить конец "опасному курсу колебания в политике по отношению к России". С точки зрения ХДС/ХСС политика действующего правительства вызывает раздражение у партнеров по НАТО и ЕС, а также у соседей и дружественных государств.
Депутаты ХДС/ХСС потребовали от федерального правительства "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной напряженной угрожающей ситуации и принять необходимые меры.
Впрочем, инициатива не нашла поддержки среди остальных немецких депутатов, все остальные парламентские группы отклонили заявление ХДС/ХСС.
Ранее новый лидер партии Фридрих Мерц уже неоднократно высказывался за продажу Украине оборонного оружия с учетом российской угрозы и призвал ФРГ не блокировать поставки из других стран.
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