В парламенте Германии отклонили инициативу ХДС/ХСС о предоставлении Украине оружия

В парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг в немецком парламенте состоялись слушания по отношению Запада к политике России, во время которых оппозиционный блок ХДС/ХСС, ныне возглавляемый Фридрихом Мерцем, выдвинул инициативу под названием "Противодействие политике России единством Запада".

В предложенном документе содержался призыв к немецкому правительству немедленно изменить свой курс, чтобы разрешить поставку в Украину товаров военного назначения и оружия для самообороны.

"Правильно, что правительство Германии воздержалось от поставок оружия Украине на фоне продолжающихся переговоров в Нормандском формате.

Однако эта позиция устарела в связи с массовым наращиванием российских войск на границе с Украиной, что противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию с безопасностью", - говорится в документе, предложенном для одобрения парламентом.

Оппозиционеры отмечают, что из-за своей идеологической позиции новое федеральное правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора" в Альянсе и призывают коалиционное правительство не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на международной арене".

Блок ХДС/ХСС также призвал правительство положить конец "опасному курсу колебания в политике по отношению к России". С точки зрения ХДС/ХСС политика действующего правительства вызывает раздражение у партнеров по НАТО и ЕС, а также у соседей и дружественных государств.

Депутаты ХДС/ХСС потребовали от федерального правительства "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной напряженной угрожающей ситуации и принять необходимые меры.

Впрочем, инициатива не нашла поддержки среди остальных немецких депутатов, все остальные парламентские группы отклонили заявление ХДС/ХСС.

Ранее новый лидер партии Фридрих Мерц уже неоднократно высказывался за продажу Украине оборонного оружия с учетом российской угрозы и призвал ФРГ не блокировать поставки из других стран.