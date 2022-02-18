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Более половины жителей Германии не поддерживают вступление Украины в НАТО
08:36 18.02.2022 |
Более половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют представленные в пятницу, 18 февраля, результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство страны в организации.
28% опрошенных высказались против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации, имея в виду скопление десятков тысяч российских солдат близ украинских границ. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
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