США обвинили Китай в невыполнении обязательств в рамках торгового соглашения

Администрация президента США Джо Байдена обвинила Китай в неспособности выполнить обязательства по покупке произведенных в Штатах товаров в рамках торгового соглашения, заключенного в 2020 году, и сообщила, что готова принять новые меры для уравновешивания конкурентных условий с КНР.

"С учетом сохраняющихся несправедливых, нерыночных политик и практик Китая, США готовы к стратегическому применению внутренних инструментов торговли по мере необходимости, чтобы уравнять условия работы в Китае для американских работников и компаний", - говорится в докладе Офиса торгового представителя США, подготовленном для Конгресса, на который ссылаются западные СМИ.

При этом в докладе не уточняется, какие именно меры могут быть приняты и в какие сроки они могут вступить в силу.

Офис торгового представителя США пообещал продолжать оказывать давление на Китай, чтобы добиться выполнения обязательств в рамках торгового соглашения. Китай не выполнил условия по покупке сельскохозяйственных, энергетических и производственных товаров более чем на $100 млрд по сравнению с целевой суммой в течение 2020 и 2021 годов.

В докладе также говорится, что власти США готовы предпринять новые меры в отношении промышленных политик Китая, которые, по мнению Штатов, ставят под удар американские компании, конкурирующие с китайскими.

Тем временем администрация Байдена с прошлого года рассматривает возможность более прямых мер в отношении использования Китаем масштабных промышленных субсидий. В том числе рассматривается вопрос о проведении расследования, которое может привести ко введению новых пошлин.

Кроме того, США могут предпринять более прицельные шаги, в том числе скорректировать текущий размер пошлин в отношении Китая или более активно использовать действующую антидемпинговую систему.

Пекин и Вашингтон заключили торговое соглашение в начале 2020 года, в рамках сделки США согласились снизить пошлины на ряд китайских товаров в обмен на то, что КНР будет закупать американскую продукцию в объеме около $200 млрд в течение следующих двух лет.

