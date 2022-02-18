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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США ожидают соглашения с Ираном по ядерной сделке «в ближайшие дни»

08:15 18.02.2022 |

Мир

 

США вслед за Ираном выразили оптимизм по поводу переговоров в Вене, направленных на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"За последнюю неделю был достигнут существенный прогресс", - заявил агентству AFP в четверг, 17 февраля, представитель Госдепартамента США. "Если Иран настроен серьезно, мы можем и должны прийти к соглашению в ближайшие дни", - добавил он.

Любое промедление "поставит под угрозу возможность возврата к сделке", предостерегли в американском ведомстве. Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заметил по поводу переговоров, что Тегеран в ближайшие дни "либо спровоцирует серьезный кризис, без которого можно было бы обойтись, либо примет условия соглашения, которое уважает интересы всех сторон и, в частности, интересы Ирана".

О том, что стороны "как никогда близки к соглашению" написал в своем Twitter 16 февраля и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий иранскую делегацию.

При этом он заявил, что сделки не будет, "пока не будет согласовано все", призвав партнеров по переговорам "быть реалистичными" и "учесть уроки последних четырех лет".

Ядерная сделка с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.

Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в Вене в апреле, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана Эбрахима Раиси - сторонника жесткой линии в отношениях с Западом. Тем временем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.
По материалам: Deutsche Welle
 

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