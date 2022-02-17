Россия ответила США по гарантиям безопасности. Москва предупредила о военных мерах

Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на ответ властей США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил российский МИД. Министерство распространило и текст документа.

В нем сказано, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Ответ состоит из нескольких тематических блоков.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - говорится в документе.

В понедельник Лавров во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает 10 страниц.

В четверг Лавров заявил журналистам, что Москва отправит свой ответ Вашингтону в бумажной и электронной форме в течение дня, а уже через несколько часов после отправки документ будет опубликован.

Однако вскоре после этого замглавы МИД Александр Грушко уточнил, что в ведомстве все еще работают над ответом, и в четверг он точно не будет отправлен.

Позднее в четверг посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД, где ему передали реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.

О чем шла речь в предыдущем ответе?

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала фотографии документов, которые, как утверждало издание, являются официальным ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В документе НАТО, среди прочего, утверждалось, что Россия нарушила "ценности, принципы и обязательства, которые она же сама помогала создавать и которые призваны укреплять отношения России и НАТО".

Альянс отмечал, что готов к дальнейшим консультациям с Москвой и к восстановлению "взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно".

В то же время в ответе говорилось, что руководство блока намерено и дальше придерживаться принципа "открытых дверей" и выступает за то, чтобы страны были свободны в выборе мер по обеспечению безопасности, а также внешней политики.

Власти США в своем ответе тоже выражали готовность к консультациям с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон подчеркивал, что полностью поддерживает принцип "открытых дверей" при вступлении в НАТО.

В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам европейской безопасности. Поводом стали опубликованные МИД России в конце прошлого года проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, на которые Москва потребовала письменный ответ.

Среди прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс страны бывшего СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.

Полученный на эти предложения ответ не устроил президента Владимира Путина, о чем он заявил 1 февраля после личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - сказал Путин.