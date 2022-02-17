Франция выводит войска из Мали. Запад утверждает, что там действуют российские наемники

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выведет миротворческие подразделения из Мали поле почти десятилетнего присутствия в стране, где продолжается кровавая гражданская война между исламистами и правительственными войсками.

По словам Макрона, решение о выводе войск вызвано ухудшением отношений между французскими властями и недавно захватившей власть военной хунтой. На пресс-конференции в четверг президент Франции заявил, что Париж не может совместно действовать с властями Мали, "которые не разделяют нашу стратегию и задачи".

В конце прошлого года Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение наемников российской частной военной компании Вагнера в Мали. В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР). Источники агентства Рейтер, ответственные за мониторинг ситуации в Западной Африке, утверждали, что в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из "группы Вагнера".

Комментируя участие в конфликте российских бойцов, Макрон заявил: "Их наняла малийская хунта, и для этого использовала средства, происхождение которых она должна объяснить народу страны. Это наемники, задача которых обеспечить собственные бизнес-интересы и защитить хунту", - сказал Макрон журналистам.

Французские власти считают, что военная хунта, захватившая власть в результате военного переворота в августе 2020 года, обращается за помощью к наемникам "Вагнера" в попытке удержаться у власти после переходного периода, который должен закончиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля 2022 года.

Во время выступления в четверг французский президент также отверг утверждения, что вывод войск равносилен признанию поражения в борьбе с исламистами, и пообещал продолжать кампанию против боевиков в регионе Сахель, разделяющем Сахару и более плодородные южные земли Африки. Макрон объяснил, что власти Нигера уже согласились разместить часть соединений, покидающих Мали.

Борьба с джихадистами

"Франция сыграла объединяющую роль в этой международной мобилизации в поддержку Сахеля. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы обеспечить эту объединяющую роль, - заявил Макрон. - Террористические группы используют прозрачность границ, поэтому трансграничная координация крайне важна, чтобы противостоять этой стратегии. В этом весь смысл укрепления координации между странами региона".

Кроме французских войск, в Мали также действовали подразделения других европейских стран, входящие в целевую группу "Такуба". Задачей этого военного объединения - поддержание стабильности в районе границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

В четверг государства группы "Такуба" заявили о намерении поддерживать присутствие в регионе и пообещали к июню 2022 года согласовать план своих дальнейших действий.

Однако президент Кот-д'Ивуар Алассан Уаттара выразил опасения, что вывод французских войск создает в регионе вакуум, который приведет к увеличению нагрузки на региональные правительства. "Нам придется увеличить размеры оборонительных сил и усилить защиту наших границ", - сказал он.

Франция, чьей колонией была Мали, недавно оставила свою последнюю базу на севере страны. Базы французской армии в Кидале, Тесалите и Тимбукту уже переданы малийской армии. Париж также объявлял о намерении сократить свой контингент 5100 до 3000 человек.

Еще в сентябре 2021 года глава французского МИД предупреждал, что Париж выведет своих военных из Мали, если там появятся бойцы из "ЧВК Вагнера".

Франция направила войска в бывшую колонию в 2013 году, после того, как исламистские боевики захватили север Мали. С тех пор и до последнего времени тысячи французских военнослужащих вместе с местными силами проводили операции против исламистских повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе группировки запрещены во многих странах, в том числе и в России).