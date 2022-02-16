НАТО планирует усилить восточный фланг

На фоне напряженных отношений с Россией НАТО намерена подготовить новые тактические подразделения для восточного фланга альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, 16 февраля, в Брюсселе, что министры обороны 30 стран-членов оборонного союза дали военному руководству мандат на разработку соответствующих планов. По словам главы альянса, речь идет о "новых тактических группах в Восточной и Юго-Восточной Европе".

НАТО готовится, в частности, создать новое многонациональное боевое подразделение в Румынии, имеющую общую границу с Украиной протяженностью около 600 километров. Оно может дополнить существующие четыре тактические группы альянса в трех странах Балтии и Польше. США уже объявили о переводе около тысячи солдат из Баварии в Румынию, туда же были направлены американские истребители. Франция предлагает взять на себя командование будущей тактической группой в Румынии, что, по словам Столтенберга, приветствовали другими страны НАТО.

Столтенберг обвинил Россию в том, что, размещая войска на границе с Украиной, она пытается подорвать основные принципы безопасности установившиеся, после окончания холодной войны. В совместном заявлении министры обороны стран НАТО призвали Москву отвести свои войска "без промедления".

Решение может быть принято в июне

Для развертывания новых подразделений еще требуется единогласное решение лидеров 30 стран НАТО. По сообщениям, это решение может быть принято на встрече на высшем уровне в Мадриде в конце июня. Будет ли Германия участвовать в формирований новых тактических подразделений НАТО, пока неясно.