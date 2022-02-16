Суд ЕС разрешил наказывать Венгрию и Польшу деньгами за нарушение верховенства права

Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Польши против механизма, ставящего финансирование из бюджета Союза в зависимость от соблюдения принципов верховенства права странами-членами.

Об этом говорится в решении суда, пишет "Европейская правда".

16 декабря 2020 года Европарламент и Совет ЕС утвердили постановление, устанавливающее общий режим условий защиты бюджета Союза в случае нарушения принципов верховенства права в государстве-члене.

Регламент позволяет Совету по предложению Еврокомиссии принимать защитные меры, такие как прекращение платежей из бюджета или прекращение утверждения одной или нескольких программ, подлежащих реализации из бюджета.

Венгрия и Польша подали иски об отмене этого постановления. Они основывали свои действия, в частности, на отсутствии надлежащей правовой основы и превышении Европейским Союзом своих полномочий и нарушении принципа правовой определенности.

Суд в своем решении указал, что соблюдение государствами-членами общих ценностей, на которых основан Европейский Союз, таких как верховенство права и солидарность, является условием возможности пользоваться всеми правами, вытекающими из договоров ЕС, и Европейский Союз должен быть в состоянии защитить эти ценности в пределах собственных возможностей.

"Этот механизм был принят на соответствующей правовой основе, совместимый с процедурой, изложенной в статье 7 TEU, и уважает, в частности, пределы полномочий, предоставленных Европейскому Союзу, и принцип правовой определенности", - говорится в решении.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда внес законопроект о ликвидации противоречивой дисциплинарной палаты для судей, надеясь, что это позволит правительству прекратить спор о верховенстве права с Брюсселем и разблокировать финансирование от Европейского Союза.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе впервые намекнул на возможность выхода его страны из ЕС. Его ежегодное "обращение к нации" в субботу совпало с началом предвыборной кампании.