НАТО еще не получила российский ответ по теме гарантий безопасности - Столтенберг

В Североатлантическом альянсе пока не получили ответного письма от России на тему гарантий безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет, мы не получили ответа России. Ещё нет. Мы будем рады этому (предстоящему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе в канун совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля.

Он пояснил, что речь шла о двух письмах - США и НАТО. "Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. Мы готовы. Мы давно готовы, и мы останемся готовыми добросовестно идти по пути диалога с Россией, чтобы найти политическое решение", - продолжил генсек.

Президент РФ Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил ранее во вторник глава МИД РФ Лавров. "Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил, и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

По словам министра, шаги, которые перечислены в ответе РФ, важны в качестве практических шагов по деэскалации. "Но эти шаги будут эффективными, если под них будет подведен прочный правовой фундамент, и прежде всего в том, что касается толкования принципа неделимости безопасности, который наши западные коллеги бессовестно передергивают, трактуют его исключительно как свободу выбора военных альянсов", - заявил Лавров.