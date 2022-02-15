НАТО еще не получила российский ответ по теме гарантий безопасности - Столтенберг

"Нет, мы не получили ответа России. Ещё нет. Мы будем рады этому (предстоящему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе в канун совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля.
Он пояснил, что речь шла о двух письмах - США и НАТО. "Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. Мы готовы. Мы давно готовы, и мы останемся готовыми добросовестно идти по пути диалога с Россией, чтобы найти политическое решение", - продолжил генсек.
Президент РФ Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил ранее во вторник глава МИД РФ Лавров. "Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил, и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.
По словам министра, шаги, которые перечислены в ответе РФ, важны в качестве практических шагов по деэскалации. "Но эти шаги будут эффективными, если под них будет подведен прочный правовой фундамент, и прежде всего в том, что касается толкования принципа неделимости безопасности, который наши западные коллеги бессовестно передергивают, трактуют его исключительно как свободу выбора военных альянсов", - заявил Лавров.