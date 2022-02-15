Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО

Португалия присоединится к многонациональным объединенным силам высокой готовности НАТО, которые должны обеспечивать быстрое военное реагирование на кризис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе Министерства обороны в ответ на запрос агентства Lusa.

"В соответствии с международными обязательствами, взятыми перед НАТО, в 2022 году Португалия будет участвовать в Силах реагирования НАТО (NRF), которые находятся под командованием Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR)", - говорится в ответе Минобороны.

В состав Сил реагирования НАТО входит "Совместная оперативная группа очень высокой готовности" (VJTF), которая может быть готова к реагированию в течение семи дней.

"Средства, выделенные Португалией для VJTF на 2022 год, могут быть использованы НАТО при активации полностью или частично, в зависимости от типа выполняемой миссии", - отметили в Минобороны.

Напомним, НАТО намерено разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.

Франция и США числятся двумя безопасными источниками войск для новой инициативы. На сегодняшний день боевые группы существуют только в странах Балтии - Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.