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Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО
13:11 15.02.2022 |
Португалия присоединится к многонациональным объединенным силам высокой готовности НАТО, которые должны обеспечивать быстрое военное реагирование на кризис.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе Министерства обороны в ответ на запрос агентства Lusa.
"В соответствии с международными обязательствами, взятыми перед НАТО, в 2022 году Португалия будет участвовать в Силах реагирования НАТО (NRF), которые находятся под командованием Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR)", - говорится в ответе Минобороны.
В состав Сил реагирования НАТО входит "Совместная оперативная группа очень высокой готовности" (VJTF), которая может быть готова к реагированию в течение семи дней.
"Средства, выделенные Португалией для VJTF на 2022 год, могут быть использованы НАТО при активации полностью или частично, в зависимости от типа выполняемой миссии", - отметили в Минобороны.
Напомним, НАТО намерено разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.
Франция и США числятся двумя безопасными источниками войск для новой инициативы. На сегодняшний день боевые группы существуют только в странах Балтии - Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.
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