Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли

Белый дом предупредил производителей микросхем о необходимости диверсифицировать цепочку поставок на случай, если Россия ответит на угрозу ограничения экспорта США, в свою очередь, заблокировав доступ к ключевым материалам. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Указанная возможность развития событий привлекла больше внимания в последние дни после того, как 1 февраля группа по исследованию рынка Techcet опубликовала отчет, в котором подчеркивается зависимость многих производителей полупроводниковой продукции от материалов российского и украинского происхождения, таких как неон, палладий и другие.

По оценкам Techcet, более 90% поставок неона для полупроводникового производства в США приходится на Украину, а 35% палладия поступает из России.

Неон входит в состав смесей технических газов высокой чистоты для эксимерных лазеров, которые используются в оптической литографии и для отжига поликремневых тонких пленок в контролируемой атмосфере при производстве полупроводниковых изделий и плоскопанельных дисплеев.

По данным информаторов, Питер Харрелл (Peter Harrell), член Совета национальной безопасности Белого дома, и его сотрудники в последние дни связывались с представителями отрасли, используюющими российские и украинские материалы, и призывали их найти альтернативные источники.

Администрация отказалась комментировать подробности разговоров, но высокопоставленный чиновник подтвердил, что она готовится к вторжению России на территорию Украины.

«Часть этого заключается в работе с компаниями, чтобы убедиться, что, если Россия предпримет действия, нарушающие цепочки поставок, компании будут готовы к сбоям», - сказал источник.

В распоряжении Reuters также оказалось электронное письмо Джо Пасетти (Joe Pasetti), вице-президента отраслевой ассоциации SEMI, разосланное на этой неделе.

«Как обсуждалось на сегодняшней телеконференции, пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленным документом... относительно российского/украинского производства ряда полупроводниковых материалов, - сказано в письме применительно к сводке Techcet по C4F6, палладию, гелию, неону и скандию из «проблемного региона». - Пожалуйста, дайте мне знать, если потенциальные перебои с поставками любого из них беспокоят вашу компанию».

Ранее администрация Байдена пригрозила ввести масштабные экспортные ограничения против России, если она вторгнется на Украину.

Некоторые производители микросхем пересматривают свои цепочки поставок на предмет потенциальных последствий конфликта на Украине. По словам Reuters, анонимный представитель одной из компаний подтвердил, что изучает альтернативные варианты поставки неона и других газов.

«Даже если бы на Украине был конфликт, это не привело бы к прекращению поставок. Это привело бы к росту цен, - сказал он. - Рынок сократится. Эти газы станут довольно дефицитными. Но это не остановит производство полупроводников».

Уильям Мосс (William Moss), представитель Intel, сказал, что компания не ожидает какого-либо влияния на поставки неона.

По оценкам Techcet, основанным на планах Intel, Samsung и TSMC построить новые заводы в США, спрос на все материалы для полупроводникового производства в течение следующих четырех лет вырастет более чем на 37%.

По данным Комиссии по международной торговле США перед воссоединением Крыма и России в 2014 году цены на неон выросли на 600%, поскольку производители полупроводниковой продукции зависели от поставок нескольких украинских компаний.

В МИД России заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины называют истерикой, обвиняя «англосаксов» в стремлении любой ценой развязать войну на Украине. В частности, позиция министерства выражена в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой. Комментируя высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о планах «вторжения» России на Украину, Мария Захарова написала, что провокации, дезинформация и угрозы являются излюбленным методом Вашингтона для решения собственных проблем.

«Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», - сказано в ее сообщении.

