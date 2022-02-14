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Орбан впервые намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС
11:58 14.02.2022 |
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода Будапешта из ЕС. Соответствующее заявление председатель правопопулистской партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" сделал в субботу, 12 февраля. Орбан выступил с обращением к нации, тем самым дав старт кампании по переизбранию на посту главы кабмина, передало агентство AFP.
По утверждению политика, Европейский Союз ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства закона. Премьер потребовал от Брюсселя проявлять "терпимость" в отношении Венгрии. В противном случае идти общим путем будет невозможно, считает Виктор Орбан.
Его комментарий сделан за несколько дней до того, как суд ЕС должен вынести решение по новому механизму верховенства права Евросоюза в ответ на иски Венгрии и Польши. Парламентские выборы в Венгрии должны пройти 3 апреля.
Жалоба Польши и Венгрии
Польша 11 марта 2021 года подала в суд ЕС в Люксембурге жалобу на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета Евросоюза. В Варшаве заявили, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств Европейского Союза, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма.
Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия. Будапешт не может допустить, чтобы положение, серьезно нарушающее европейское законодательство, осталось в силе, заявила министр юстиции Юдит Варга.
Механизм верховенства права ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона Евросоюза.
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