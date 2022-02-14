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Эрдоган пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты
11:43 14.02.2022 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство примет серьезные санкции против тех, кто препятствует снижению цен на основные продукты питания.
Ранее правительство Турции снизило НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в целях борьбы с инфляцией.
Свои заявления по этому поводу сделали и министр финансов, и министр торговли, отметил Эрдоган.
"Наказание будет суровым. Контроль будет продолжен", - подчеркнул он.
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