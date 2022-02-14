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Опасные идеи Милошевича снова интересуют сербов
11:37 14.02.2022 |
Несколько дней назад Момчило Бабич был назначен послом Сербии в России. В 90-е годы прошлого века он входил в окружение семьи Слободана Милошевича. 20 лет назад в Гааге в отношении Милошевича был начат судебный процесс в Международном трибунале по бывшей Югославии.
Милошевича, который много лет руководил Сербией и стал правителем с неограниченными полномочиями, обвиняли в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Обвиняемый, чья политика послужила началом кровопролитных войн во время распада многонациональной Югославии, не признал легитимность суда. Еще до того, как был вынесен приговор, Милошевич умер от инфаркта в тюрьме, где провел 4 года.
Попытки реабилитировать Милошевича и его соратников
После революции 2000 года Сербия, спустя долгие годы автократии и войн в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косово, наконец обрела надежду. Первый демократически избранный премьер-министр Зоран Джинджич, который получил высшее образование в Германии и имел хорошие связи с Западом, был гарантом проведения реформ и отстранения от власти бывших элит периода правления Милошевича.
Но в 2003 году Джинджич был убит людьми, возглавлявшими спецподразделение "Красные береты". Имена убийц, которых приговорили к длительным срокам лишения свободы, сейчас вновь оказались на первых полосах газет. Потому что кто-то подал петицию об их досрочном освобождении.
Попытка реабилитировать соратников Милошевича и убийц Джинджича очень хорошо укладывается в нынешнюю общую политическую картину в стране. Идея Милошевича - все сербы должны жить в одном государстве - однажды уже привела к войне и разрушениям. Кровавые конфликты в бывших югославских республиках проводились с одной целью - создания "великой Сербии".
С прошлого года националистическая программа под лозунгом "Сербский мир" снова стала допустимой для обсуждения в приличном обществе. Белград, дескать, должен заботиться о сербах в соседних государствах, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. И это должно служить оправданием тому, что Белград хочет вмешиваться в политику в Боснии и Герцеговине, Косово, Хорватии и Черногории. Ведь в каждой из этих стран живут сербы, являясь национальным меньшинством.
Люди Милошевича возвращаются
То, что идеи Милошевича вновь возрождаются, логично. Ведь политики времен Милошевича тоже возвращаются и снова имеют право слова. И прежде всего Александар Вучич, который в Сербии решает все. Во времена Милошевича он работал на пропагандистском канале боснийских сербов и в период с 1998 по 2000 год был министром информации. С тех пор его имя на Западе связывают с попыткой закрыть рот иностранным СМИ. Сегодня в Сербии вновь прибегают к старым рецептам. СМИ находятся на службе у президента Вучича в любое время, когда ему нужно.
Ивица Дачич сменил Милошевича в качестве руководителя Социалистической партии, ранее он был министром иностранных дел и главой правительства. А сегодня - председатель парламента. Милорад Вучелич, с 1992 по 1995 год - генеральный директор государственного пропагандистского канала RTS, сегодня возглавляет крупнейшее бульварное издание Novosti, которое сейчас, как и тогда, пытается доказать, что сербов угнетают соседи и "злой Запад".
В эту картину вписывается и то, что осужденные за военные преступления генерал Владимир Лазаревич и Драган Васильевич снова стали рукопожатными. И на фоне всего этого нынешняя сербская оппозиция и критически настроенные историки не могут прийти к единому мнению - в Сербии сейчас такая же ситуация как в 90-е или уже гораздо хуже?
Автор: Томас Брей, много лет был корреспондентом dpa по Юго-Восточной Европе
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