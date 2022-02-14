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Финляндия подписала соглашение о покупке 64 истребителей F-35 стоимостью $9,4 млрд
11:27 14.02.2022 |
Финляндия подписала соглашение на закупку 64 новейших американских истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $9,4 миллиарда.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии, сообщает "Европейская правда".
Директор Департамента материально-технического обеспечения Вооруженных сил Финляндии генерал-майор Кари Ренко подписал в пятницу документы на закупку истребителей F-35 и их обслуживание.
Контракты на закупку охватывают поставки в Финляндию 64 многоцелевых истребителей F-35 в 2025-2030 годах, двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных частей, учебного оборудования и услуг, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания.
В декабре правительство Финляндии объявило, что выбрало истребители F-35 на замену нынешним истребителям Hornet.
Отмечается, что Финляндия будет вовлечена в процесс производства самолетов, что позволит создать в стране около 1500 рабочих мест.
Финляндия не является членом НАТО, но в последние годы значительно усилила отношения с Североатлантическим союзом на фоне агрессивного поведения России.
Напомним, Военно-воздушные силы Норвегии впервые подняли новейшие истребители F-35 на перехват российских самолетов в рамках миссии НАТО.
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