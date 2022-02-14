Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), переизбранный президентом ФРГ на второй срок, призвал главу российского государства Владимира Путина в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Соответствующее заявление германский политик сделал в воскресенье, 13 февраля, после своего переизбрания Федеральным собранием.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: "Мы находимся в опасности, (связанной с возможностью - Ред.) военного конфликта, войны в Восточной Европе". "Ответственность за это несет Россия", - подчеркнул он.

Штайнмайер - Путину: Не стоит недооценивать силу демократии

"Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии", указал Франк-Вальтер Штайнмайер далее.

По словам экс-главы МИД ФРГ, "увеличение численности российских войск" у границ Украины невозможно неправильно истолковать. "Это - угроза для Украины", и так оно и задумывалось, уверен он.

Однако население Украины имеет "право на жизнь без страха и угроз", право "на самоопределение и суверенитет", подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", резюмировал Штайнмайер.