Финансовые новости
- |
- 14.02.22
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»
09:14 14.02.2022 |
Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), переизбранный президентом ФРГ на второй срок, призвал главу российского государства Владимира Путина в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Соответствующее заявление германский политик сделал в воскресенье, 13 февраля, после своего переизбрания Федеральным собранием.
"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - подчеркнул Штайнмайер.
Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: "Мы находимся в опасности, (связанной с возможностью - Ред.) военного конфликта, войны в Восточной Европе". "Ответственность за это несет Россия", - подчеркнул он.
Штайнмайер - Путину: Не стоит недооценивать силу демократии
"Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии", указал Франк-Вальтер Штайнмайер далее.
По словам экс-главы МИД ФРГ, "увеличение численности российских войск" у границ Украины невозможно неправильно истолковать. "Это - угроза для Украины", и так оно и задумывалось, уверен он.
Однако население Украины имеет "право на жизнь без страха и угроз", право "на самоопределение и суверенитет", подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", резюмировал Штайнмайер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
ТОП-НОВОСТИ
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
|Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки
|Э-выборы для Зе-президента: Как голосование в смартфоне мобилизует оппозицию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Орбан впервые намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС
|В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента
|Эрдоган пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты
|Опасные идеи Милошевича снова интересуют сербов
|Финляндия подписала соглашение о покупке 64 истребителей F-35 стоимостью $9,4 млрд
|Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»
Это интересно
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes
|«Дочка» Samsung приобрела украинский стартап
|Стинг продал права на все свои песни Universal Music за $250 млн
|Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком
|Lexus показал электрического преемника седана IS