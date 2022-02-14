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Президент ФРГ Штайнмайер переизбран на второй срок
09:09 14.02.2022 |
Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) переизбран на пост президента ФРГ на второй срок. В воскресенье, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства. В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов.
Победа в первом туре
Как и ожидалось, 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы - входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.
Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и пр. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1472 выборщика.
Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт (Gerhard Trabert), которого выдвинула Левая партия (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте (Max Otte) от "Альтернативы для Германии" (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр (Stefanie Gebauer) от партии "Свободные избиратели" (58 голосов).
Почти 25 лет в политике
Выходец из рабочей семьи Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Карьера политика началась в команде будущего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) - Штайнмайер руководил его офисом, когда Шрёдера занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шрёдер стал канцлером ФРГ, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем в ведомстве федерального канцлера, а позднее возглавил это ведомство.
С 2005 года Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФР. После парламентских выборов 2009 года был председателем фракции СДПГ в бундестаге. А после парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ. В 2017 был избран федеральным президентом Германии, сменив на этом посту Йоахима Гаука (Joachim Gauck).
Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.
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