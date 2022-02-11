США решили, что делать с замороженными валютными резервами Афганистана

Президент США Джо Байден решил, что замороженные валютные резервы Афганистана пойдут на гуманитарные нужды и компенсации за теракты 9/11. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

После свержения талибами легитимных властей в Афганистане в августе 2021 года США заблокировали $7 млрд резервов Да Афганистан банка (центрального банка страны), которые хранились в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США.

Байден распорядился передать половину этой суммы на гуманитарную помощь народу Афганистана: продукты питания, воду, средства гигиены, вакцины и прочее.

Вторая половина будет зарезервирована для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года, которые судятся с Талибаном.