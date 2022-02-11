"Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать", - заявил Ермак.
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Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом
15:55 11.02.2022 |
Корейская инвестиционная корпорация (КИК), управляющая государственным фондом в $200 млрд, объявила о планах нарастить инвестиции в развивающиеся компании американской Кремниевой долины. Наиболее перспективными представляются направления, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом.
Технологические компании рассматриваются руководством фонда как альтернативные активы, поскольку они представляют существенные риски - особенно после повышения процентных ставок ФРС США. К той же категории относятся и вложения в гостиничный бизнес, который, по мнению нового главы КИК Соун Хо Джина, имеет шансы на активное восстановление по окончании пандемии. К 2025 году, уверен он, на подобные активы будут приходиться около 25 % портфеля по сравнению с 17 % в прошлом году. К тому же времени активы фонда могут увеличиться до $300 млрд. Это реалистичный план, поскольку за минувшие 5 лет размеры фонда удвоились.
В этом году доля альтернативных активов КИК может вырасти на 2 процентных пункта. Корпорация планирует расширить штат сотрудников в Сан-Франциско, что позволит углубить изучение инвестиционного рынка в секторах высоких технологий, здравоохранения и экологии. Отдельное место здесь занимает новомодная концепция метавселенной - общедоступного цифрового пространства виртуальной и дополненной реальности, которая может прийти на смену интернету в том формате, в котором он существует сейчас.
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