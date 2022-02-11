Армия США провела испытания системы защиты от кибератак на наземную технику

Центр систем наземных транспортных средств армии США (Ground Vehicle Systems Center, GVSC) провел испытания системы, предназначенной для защиты наземной техники от кибератак.

GVSC протестировал систему защиты MIL-STD-1553 Bus Defender на смоделированных кибератаках во время учений в сентябре 2021 года на испытательном полигоне Юма.

По словам руководителя проекта Мустафы Хамуда (Mustafa Hamood), целью учений было «продемонстрировать киберустойчивость шины данных наземных боевых систем путем обнаружения, фиксирования, смягчения и защиты от дистанционно запускаемых смоделированных киберугроз с разных расстояний». Система не только отражала атаки, но также одновременно собирала данные для криминалистического анализа.

Как показали результаты испытаний, система успешно защитила от угроз, сохранив при этом полную функциональность и доступность.

Разработанная GVSC и Peraton Labs в рамках инициативы Vehicle Systems Security (VSS) система защиты продемонстрировала свои возможности на ряде автомобилей в 2019 и 2020 годах, прежде чем пройти эксплуатационные испытания.