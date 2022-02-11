"Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать", - заявил Ермак.
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Армия США провела испытания системы защиты от кибератак на наземную технику
12:49 11.02.2022 |
Центр систем наземных транспортных средств армии США (Ground Vehicle Systems Center, GVSC) провел испытания системы, предназначенной для защиты наземной техники от кибератак.
GVSC протестировал систему защиты MIL-STD-1553 Bus Defender на смоделированных кибератаках во время учений в сентябре 2021 года на испытательном полигоне Юма.
По словам руководителя проекта Мустафы Хамуда (Mustafa Hamood), целью учений было «продемонстрировать киберустойчивость шины данных наземных боевых систем путем обнаружения, фиксирования, смягчения и защиты от дистанционно запускаемых смоделированных киберугроз с разных расстояний». Система не только отражала атаки, но также одновременно собирала данные для криминалистического анализа.
Как показали результаты испытаний, система успешно защитила от угроз, сохранив при этом полную функциональность и доступность.
Разработанная GVSC и Peraton Labs в рамках инициативы Vehicle Systems Security (VSS) система защиты продемонстрировала свои возможности на ряде автомобилей в 2019 и 2020 годах, прежде чем пройти эксплуатационные испытания.
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