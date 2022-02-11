"Практически 9 часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в Нормандском формате после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать", - заявил Ермак.
Финансовые новости
- |
- 11.02.22
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президент США запустил проект на $5 млрд по расширению сети зарядных станций для электромобилей в стране
09:58 11.02.2022 |
Администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) объявила о запуске пятилетнего проекта стоимостью $5 миллиардов, направленного на развитие сети зарядных станций для электромобилей в стране. Эти усилия являются частью более широкой инициативы по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и борьбе с антропогенным изменением климата.
Несмотря на рост продаж электромобилей в последние годы, не менее 25 % всех вредных выбросов в атмосферу приходятся на транспортный сектор. При том большая их часть - это выхлопные газы. Конгресс США утвердил бюджет в размере $7,5 миллиарда на инфраструктуру зарядки электромобилей, $5 миллиардов из которых будут доступны штатам для создания сети зарядных станций суммарно вдоль примерно 267 тысяч километров дорог общего пользования в 49 штатах и округе Колумбия.
В соответствии с планом, озаглавленным «Формула национальной инфраструктуры электромобилей», штаты должны подать свои запросы в Объединённое управление энергетики и транспорта до 1 августа. Федеральное управление автодорог утвердит подходящие заявки к 30 сентября. При этом $615 миллионов будут доступны уже в 2022 финансовом году.
Администрация Байдена заявила, что вторая конкурсная программа грантов, предназначенная для дальнейшего расширения сети зарядных станций, будет объявлена позднее в этом году. Президент США считает, что эти усилия помогут Америке стать лидером в электромобильной отрасли. В данный момент в США насчитывается около 41 тысячи зарядных станций, которые способны одновременно заряжать более чем 100 тысяч электромобилей.
Эксперты заявляют, что деньги, выделенные на расширение сети зарядных станций, помогут ощутимо повысить продажи электромобилей в США в течение следующего десятилетия. Однако есть и сложности. Мало того, что на постройку необходимого количества станций потребуется некоторое время. Большая часть зарядных станций, которые будут построены, скорее всего будут соответствовать стандарту Level 2. Это означает, что они смогут обеспечить запас хода всего в 40 километров за час зарядки.
Байден также недавно подписал указ о замене транспортных средств федерального правительства США на электромобили американского производства. Ещё одной частью его плана по стимулированию массового внедрения электромобилей является выделение производителям авто на электрической тяге щедрых налоговых льгот, которые в настоящее время приостановлены.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Репетиция на Черниговщине. Сдадут ли «слуги» без боя 206-й округ человеку Кличко
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент США запустил проект на $5 млрд по расширению сети зарядных станций для электромобилей в стране
|Handelsblatt: Китаю грозит финансовый кризис
|Байден призвал граждан США незамедлительно покинуть Украину
|В ходе переговоров советников лидеров Нормандского формата не удалось согласовать совместный документ - Ермак после встречи
|США отправили в Польшу истребители F-15 для усиления восточного фланга НАТО
|Британия приняла закон об ужесточении санкций против России
Это интересно
|Microsoft собирается купить компанию Mandiant, специализирующуюся на кибербезопасности
|Lexus раскрыл на фотографиях большой электрический кроссовер на семь мест
|Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит
|Поймать звезду в магнитную ловушку. Ученые доказали возможность создания термоядерных АЭС
|Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1
|6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально
|50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года