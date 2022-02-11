Президент США запустил проект на $5 млрд по расширению сети зарядных станций для электромобилей в стране

Администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) объявила о запуске пятилетнего проекта стоимостью $5 миллиардов, направленного на развитие сети зарядных станций для электромобилей в стране. Эти усилия являются частью более широкой инициативы по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и борьбе с антропогенным изменением климата.

Несмотря на рост продаж электромобилей в последние годы, не менее 25 % всех вредных выбросов в атмосферу приходятся на транспортный сектор. При том большая их часть - это выхлопные газы. Конгресс США утвердил бюджет в размере $7,5 миллиарда на инфраструктуру зарядки электромобилей, $5 миллиардов из которых будут доступны штатам для создания сети зарядных станций суммарно вдоль примерно 267 тысяч километров дорог общего пользования в 49 штатах и округе Колумбия.

В соответствии с планом, озаглавленным «Формула национальной инфраструктуры электромобилей», штаты должны подать свои запросы в Объединённое управление энергетики и транспорта до 1 августа. Федеральное управление автодорог утвердит подходящие заявки к 30 сентября. При этом $615 миллионов будут доступны уже в 2022 финансовом году.

Администрация Байдена заявила, что вторая конкурсная программа грантов, предназначенная для дальнейшего расширения сети зарядных станций, будет объявлена позднее в этом году. Президент США считает, что эти усилия помогут Америке стать лидером в электромобильной отрасли. В данный момент в США насчитывается около 41 тысячи зарядных станций, которые способны одновременно заряжать более чем 100 тысяч электромобилей.

Эксперты заявляют, что деньги, выделенные на расширение сети зарядных станций, помогут ощутимо повысить продажи электромобилей в США в течение следующего десятилетия. Однако есть и сложности. Мало того, что на постройку необходимого количества станций потребуется некоторое время. Большая часть зарядных станций, которые будут построены, скорее всего будут соответствовать стандарту Level 2. Это означает, что они смогут обеспечить запас хода всего в 40 километров за час зарядки.

Байден также недавно подписал указ о замене транспортных средств федерального правительства США на электромобили американского производства. Ещё одной частью его плана по стимулированию массового внедрения электромобилей является выделение производителям авто на электрической тяге щедрых налоговых льгот, которые в настоящее время приостановлены.