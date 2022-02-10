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Южная Австралия получила 100% электроэнергии от ветра и солнца
16:01 10.02.2022 |
Ветряные турбины Южной Австралии обеспечили 64,4% электроэнергии, фотоэлектрические панели на крышах домов - 29,5%, а солнечная энергия в масштабах штата составила в среднем 6,2%.
Штат фактически выработал бы более 100% электроэнергии от своего спроса, если бы не кратковременное сокращение плановой генерации, которое снизило общие показатели на 8,2%.
Южная Австралия - это штат, на территории которого проживает около 1,7 млн человек. Штат расположен в Южном полушарии, где самые жаркие, сухие и ветреные месяцы приходятся на то время, которое жители Северного полушария называют "зима". Солнечная энергия, получаемая при температуре 43°C, щедрая, как и энергия ветра, скорость которого составляет в среднем 16 км в час.
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