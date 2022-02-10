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Элитный поселок под снос, Или как испанские экологи отстояли птичьи права
13:53 10.02.2022 |
Верховный суд Испании принял решение снести элитный поселок Вальдеканьяс, находящийся на территории заповедника "Зоны особой охраны птиц". Сносу подлежат 185 коттеджей, действующая 4-звездочная, а также недостроенная 5-звездочная гостиница, здание администрации гольф-клуба, сооружения спортивного порта и другие постройки. На месте поселка должна быть восстановлена флора, характерная для региона. Стоимость сноса и работ по рекультивации оценивается в 34 млн евро.
Райский уголок на западе Испании
Вальдеканьяс - это остров на водохранилище, которое возникло в начале 60-х годов после строительства плотины на реке Тахо в провинции Касерес на западе страны, рассказал DW Хавьер Диас Лосада, представитель неправительственной организации "Экологи в действии".
По словам активиста, регион, благодаря своим богатым водным ресурсам, обладает уникальной флорой и фауной. Поэтому несколько десятилетий назад он был объявлен заповедником. Здесь водятся такие редкие для страны виды птиц, как испанский могильник, беркут, белоголовый сип, стервятник, серый журавль и другие.
Тем не менее, продолжил Диас Лосада, в 2011 году региональная администрация приняла решение создать в этом уникальном уголке природы элитный центр отдыха: разрешила строительство гостиниц, почти 600 вилл, разного рода спортивных объектов, ресторанов и даже пляжа, на который песок привезли с морского побережья. Мотивировалось это решение, которое лоббировал крупный строительный бизнес, "интересами развития региона".
Экологи против застройщиков
Такое вопиющее нарушение природоохранного законодательства со стороны администрации - строительство на территории заповедника - вызвало протесты "Экологов в действии", которые обратились в суд.
Но дело затянулось, поскольку, как отметил представитель этой организации, "на суд пытались оказать давление влиятельные силы - как строители, так и лица, поспешившие приобрести жилье на острове". Стоимость каждой виллы составляет в среднем миллион евро. В конце концов, в 2019 году региональный суд вынес решение остановить дальнейшее строительство, но позволил сохранить уже построенное жилье.
Защитники природы не смирились с таким решением и обжаловали его в Верховном суде. Его нынешнее решение, по словам Диаса Лосада, беспрецедентно: еще никогда в Испании не сносились целые поселки за нарушение экологических норм. "Однако победу праздновать рано. Ведь наверняка владельцы собственности и региональная администрация будут всячески противиться сносу", - заключил эколог.
Без компенсации за утраченную собственность
Мнение о том, что борьба за заповедник не окончена, разделяет и мадридский адвокат Луис Эрас Мартинес. Владельцы вилл, по его словам, "крайне раздражены". Ведь они не смогут даже получить компенсацию за утраченную собственность, поскольку, приобретая ее, знали, что законность строительства оспаривается в суде. Но юрист уверен, что и попытка собственников обратиться с жалобой в Евросоюз, успеха не принесет. "В ЕС вряд ли кто-то возьмет под защиту нарушителей экологического законодательства", - сказал Мартинес в интервью DW.
Он считает, что решение суда, "несмотря на то, что его выполнение наверняка растянется на годы, крайне важно для Испании". Ведь незаконное строительство здесь - с гласного или негласного согласия местной администрации - дело, по его словам, далеко не редкое, иногда связанное с коррупцией. А сохранялись до сих пор незаконные постройки благодаря "политике свершившихся фактов". Мол, раз построено, так пусть уж и стоит! "В случае с Вальдеканьяс, похоже, подобная логика не сработала", - отметил юрист.
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