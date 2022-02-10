Элитный поселок под снос, Или как испанские экологи отстояли птичьи права

Верховный суд Испании принял решение снести элитный поселок Вальдеканьяс, находящийся на территории заповедника "Зоны особой охраны птиц". Сносу подлежат 185 коттеджей, действующая 4-звездочная, а также недостроенная 5-звездочная гостиница, здание администрации гольф-клуба, сооружения спортивного порта и другие постройки. На месте поселка должна быть восстановлена флора, характерная для региона. Стоимость сноса и работ по рекультивации оценивается в 34 млн евро.

Райский уголок на западе Испании

Вальдеканьяс - это остров на водохранилище, которое возникло в начале 60-х годов после строительства плотины на реке Тахо в провинции Касерес на западе страны, рассказал DW Хавьер Диас Лосада, представитель неправительственной организации "Экологи в действии".

По словам активиста, регион, благодаря своим богатым водным ресурсам, обладает уникальной флорой и фауной. Поэтому несколько десятилетий назад он был объявлен заповедником. Здесь водятся такие редкие для страны виды птиц, как испанский могильник, беркут, белоголовый сип, стервятник, серый журавль и другие.

Тем не менее, продолжил Диас Лосада, в 2011 году региональная администрация приняла решение создать в этом уникальном уголке природы элитный центр отдыха: разрешила строительство гостиниц, почти 600 вилл, разного рода спортивных объектов, ресторанов и даже пляжа, на который песок привезли с морского побережья. Мотивировалось это решение, которое лоббировал крупный строительный бизнес, "интересами развития региона".

Экологи против застройщиков

Такое вопиющее нарушение природоохранного законодательства со стороны администрации - строительство на территории заповедника - вызвало протесты "Экологов в действии", которые обратились в суд.

Но дело затянулось, поскольку, как отметил представитель этой организации, "на суд пытались оказать давление влиятельные силы - как строители, так и лица, поспешившие приобрести жилье на острове". Стоимость каждой виллы составляет в среднем миллион евро. В конце концов, в 2019 году региональный суд вынес решение остановить дальнейшее строительство, но позволил сохранить уже построенное жилье.

Защитники природы не смирились с таким решением и обжаловали его в Верховном суде. Его нынешнее решение, по словам Диаса Лосада, беспрецедентно: еще никогда в Испании не сносились целые поселки за нарушение экологических норм. "Однако победу праздновать рано. Ведь наверняка владельцы собственности и региональная администрация будут всячески противиться сносу", - заключил эколог.

Без компенсации за утраченную собственность

Мнение о том, что борьба за заповедник не окончена, разделяет и мадридский адвокат Луис Эрас Мартинес. Владельцы вилл, по его словам, "крайне раздражены". Ведь они не смогут даже получить компенсацию за утраченную собственность, поскольку, приобретая ее, знали, что законность строительства оспаривается в суде. Но юрист уверен, что и попытка собственников обратиться с жалобой в Евросоюз, успеха не принесет. "В ЕС вряд ли кто-то возьмет под защиту нарушителей экологического законодательства", - сказал Мартинес в интервью DW.

Он считает, что решение суда, "несмотря на то, что его выполнение наверняка растянется на годы, крайне важно для Испании". Ведь незаконное строительство здесь - с гласного или негласного согласия местной администрации - дело, по его словам, далеко не редкое, иногда связанное с коррупцией. А сохранялись до сих пор незаконные постройки благодаря "политике свершившихся фактов". Мол, раз построено, так пусть уж и стоит! "В случае с Вальдеканьяс, похоже, подобная логика не сработала", - отметил юрист.