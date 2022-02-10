Евросоюз резко ухудшил прогноз инфляции из-за дорогих энергоресурсов

Европейская комиссия ухудшила прогноз инфляции в ЕС на 2022 год с 2,5% до 3,9% в связи с высокими ценами на энергоресурсы. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Пик инфляции в Европе ожидается в первом квартале 2022 года (4,8%), после чего влияние стоимости газа, нефти и электроэнергии на уровень потребительских цен должно пойти на убыль.

Уже в четвертом квартале инфляция, по прогнозам Еврокомиссии, замедлится до 2,1%, а в 2023 году опустится ниже 2% - целевого уровня, установленного Европейским центробанком.

Внутренний валовой продукт Евросоюза в 2022 году, как ожидается, увеличится на 4,0% (осенью прогнозировалось 4,3%), а в 2023 году - 2,8% (ранее - 2,5%).

Европейская экономика уже восстановилась после кризиса, считает вице-президент Еврокомиссии Валдис Добмровскис, а безработица опустилась до рекордно низкого уровня. "Значительный рост цен на энергоносители и инфляция, сбои в цепях поставок и на рынке труда сдерживают рост. Но, глядя в будущее, мы ожидаем, что в течение года наберем скорость, поскольку некоторые из этих проблем станут решаться", - сказал он.