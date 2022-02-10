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Дионисий Галикарнасский
Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси
23:21 09.02.2022 |
Страны Балтии активировали механизм снижения рисков ОБСЕ из-за наращивания военных сил в Беларуси.
Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".
"Сегодня Литва, Латвия и Эстония активировали механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ в отношении Беларуси в связи с наблюдаемым в стране наращиванием военной мощи. Теперь у Минска есть 48 часов, чтобы ответить", - написал Джозвяк.
В четверг Россия начинает активную фазу масштабных военных учений в Беларуси, которые НАТО назвал крупнейшим развертыванием со времен холодной войны.
Они продлятся до 20 февраля и являются частью наращивания российских войск вблизи Украины, что вызвало опасения надвигающегося вторжения. Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.
Но в последние месяцы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты на своей территории. Москва и Минск также согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта "союзного государства". Российские военные самолеты теперь регулярно патрулируют белорусскую границу.
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