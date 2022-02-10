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Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военных
23:17 09.02.2022 |
Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военнослужащих для выполнения задач по патрулированию воздушного пространства на фоне напряженности из-за наращивания Россией военного могущества на границе с Украиной.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Болгарии, пишет "Европейская правда".
"BBC Королевства Испании передислоцируют 130 военнослужащих и 4 самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon II. Они будут выполнять задачи по усиленной охране воздушного пространства совместно с ВВС Болгарии до 31 марта 2022 года", - говорится в заявлении.
Ожидается, что первые испанские истребители приземлятся на авиабазе Граф Игнатьево вблизи Пловдива до конца недели.
Испанские экипажи совместно с болгарскими коллегами будут выполнять задачи по дежурству в воздухе, перехвате, визуальной разведке и сопровождении.
Отмечается, что Испания берет на себя расходы по размещению своих военных.
Напомним, более 100 американских солдат прибыли в Румынию - всего контингент включает 1000 военных США, направленных в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО.
Кроме того, Соединенные Штаты направят 1700 дополнительных военнослужащих в Польшу, большинство из них уже прибыли.
Премьер Британии Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину только усилит НАТО и заявил о намерениях разместить истребители и корабли в юго-восточной Европе.
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