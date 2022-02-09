Боррель: ЕС зависит от российского газа, потому ищет альтернативных поставщиков

На фоне кризиса, вызванного военной эскалацией России вблизи Украины, ЕС активно ищет альтернативные источники поступления газа в случае сокращения или прекращения поставок из России.

Об этом в Вашингтоне во время дискуссии в рамках «Бесед Жана Монне» под эгидой посольства Франции и Атлантического совета заявил Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа со ссылкой мультимедийный портал ЕС.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о реакции, если в результате санкций Россия прекратит поставки газа в ЕС в разгар зимы, Боррель назвал такую ​​ситуацию «гипотетической», но признал существенную зависимость Евросоюза от российского газа.

«Это правда, что мы очень зависим от российского газа... Именно поэтому мы ищем альтернативных поставщиков», - сказал Боррель.

В этом контексте он упомянул Соединенные Штаты, Катар, Норвегию, страны Северной Африки, с которыми Евросоюз ведет переговоры по увеличению объемов газопоставок.

«Я не думаю, что Россия остановит поставки газа на 100%, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда объемы газа сократятся, и потребуются другие источники. Мы должны считаться также с тем, что 30% газовых хранилищ в Европе принадлежат Газпрому, который не прилагает больших усилий, чтобы полностью заполнить эти резервы», - заметил Боррель.

Он добавил, что ЕС может осуществлять совместную закупку газа в интересах стран-членов и использовать существующую трубопроводную инфраструктуру в реверсном направлении для повышения их энергетической устойчивости. Еврокомиссия вышла с предложением по созданию общих стратегических резервов газа ЕС, но этот вопрос остается темой переговоров.

Как сообщалось, Жозеп Боррель находится с визитом в Вашингтоне, где состоялось заседание Энергетического совета США - ЕС с участием государственного секретаря Энтони Блинкена. Стороны, среди прочего, обсудили пути реагирования на риски для безопасности в связи с военной эскалацией со стороны РФ.