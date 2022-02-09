Финансовые новости
- |
- 09.02.22
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутман на пост посла в Германии
09:22 09.02.2022 |
Сенат США во вторник, 8 февраля, утвердил кандидатуру Эми Гутман на пост посла Соединенных Штатов в Германии. По данным информагентств Reuters и dpa, за нее проголосовали 54 сенатора, 42 выступили против. МИД Германии и посольство США в Берлине на момент публикации не прокомментировали эту информацию.
Гутманн, с 2004 года занимающая пост президента Пенсильванского университета, станет первой женщиной в должности посла Соединенных Штатов в ФРГ. Президент США Джозеф Байден номинировал ее на этот пост еще летом 2021 года, однако республиканцы в Сенате на протяжении месяцев блокировали утверждение кандидатуры.
"Выступать против антисемитизма, расизма и дискриминации"
Родившаяся в Нью-Йорке Гутман является потомком немецких евреев. Ее отец в 1934 году бежал из нацистской Германии. В декабре 2021 года на слушаниях по ее утверждению в комитете Сената по международным отношениям она рассказала, что отец учил дочь "всегда выступать против антисемитизма, расизма и любых форм фанатизма и дискриминации", а также "за свободу и демократию, процветание и верховенство закона, национальную безопасность и уважение достоинства всех".
США - более полутора лет без постоянного посла в ФРГ
Период отсутствия постоянного посла США в Германии - более полутора лет - стал наиболее продолжительным за время отношений двух стран. Ричард Гренелл покинул этот пост в июне 2020 года после двух лет работы. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес официального Берлина, в политических кругах ФРГ его заявления нередко вызывали возмущение. После ухода Гренелла обязанности посла исполняла Робин Куинвилл.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Спи, моя красавица». Почему Зеленский решил терпеть издевки Путина
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|S&P: Возможные санкции подорвут долгосрочные перспективы роста для России
|Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутман на пост посла в Германии
|Белый дом против идеи немедленного введения санкций в отношении «Северного потока 2»
|Большинство немцев недовольны работой Шольца в должности канцлера - опрос
|Опрос: Большинство европейцев готовы защищать Украину
|Франция даст Украине 200 млн евро кредитов и 1 млрд евро гарантий на программы развития
Это интересно
|Изготовлен солнечный элемент из 100% вторичного сырья с эффективностью 19,7%
|Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег
|Крупнейший производитель техники Apple готовится начать выпуск электромобилей
|NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
|Компания BMW впервые обновила по воздуху электромобиль BMW i4
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд