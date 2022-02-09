Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутман на пост посла в Германии

Сенат США во вторник, 8 февраля, утвердил кандидатуру Эми Гутман на пост посла Соединенных Штатов в Германии. По данным информагентств Reuters и dpa, за нее проголосовали 54 сенатора, 42 выступили против. МИД Германии и посольство США в Берлине на момент публикации не прокомментировали эту информацию.

Гутманн, с 2004 года занимающая пост президента Пенсильванского университета, станет первой женщиной в должности посла Соединенных Штатов в ФРГ. Президент США Джозеф Байден номинировал ее на этот пост еще летом 2021 года, однако республиканцы в Сенате на протяжении месяцев блокировали утверждение кандидатуры.

"Выступать против антисемитизма, расизма и дискриминации"

Родившаяся в Нью-Йорке Гутман является потомком немецких евреев. Ее отец в 1934 году бежал из нацистской Германии. В декабре 2021 года на слушаниях по ее утверждению в комитете Сената по международным отношениям она рассказала, что отец учил дочь "всегда выступать против антисемитизма, расизма и любых форм фанатизма и дискриминации", а также "за свободу и демократию, процветание и верховенство закона, национальную безопасность и уважение достоинства всех".

США - более полутора лет без постоянного посла в ФРГ

Период отсутствия постоянного посла США в Германии - более полутора лет - стал наиболее продолжительным за время отношений двух стран. Ричард Гренелл покинул этот пост в июне 2020 года после двух лет работы. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес официального Берлина, в политических кругах ФРГ его заявления нередко вызывали возмущение. После ухода Гренелла обязанности посла исполняла Робин Куинвилл.