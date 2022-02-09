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Большинство немцев недовольны работой Шольца в должности канцлера - опрос
09:11 09.02.2022 |
Более 60% немцев недовольны работой лидера социал-демократов Олафа Шольца в должности федерального канцлера, которую он занимает два месяца.
Как сообщает Spiegel, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Civey по заказу издания, пишет "Европейская правда".
Только около 20% респондентов удовлетворены работой нового канцлера, и более 60% придерживаются противоположного мнения.
Для сравнения, вскоре после официального вступления в должность положительные ожидания по поводу Шольца имели 49% опрошенных, и около трети уже тогда выражали недовольство.
Напомним, Олаф Шольц официально стал федеральным канцлером Германии с 8 февраля, сменив на этом посту Ангелу Меркель после 16 лет канцлерства.
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