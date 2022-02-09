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В Вене возобновились переговоры о ядерной сделке с Ираном
22:48 08.02.2022 |
В Вене во вторник, 8 февраля, после небольшого перерыва начался очередной, восьмой раунд переговоров, направленных на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Помимо Ирана, в них участвуют Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия. США принимают лишь косвенное участие.
Диалог, который начался в столице Австрии весной 2021 года, был в очередной раз приостановлен в конце января 2022-го, делегации вернулись в столицы своих государств для консультаций с правительствами.
Накануне нового раунда переговоров представитель Госдепартамента США сообщил, что стороны близки к тому, чтобы прийти к согласию, но отметил необходимость поторопиться, пишет агентство AFP. По словам американского чиновника, если в ближайшие недели договоренность не будет достигнута, продолжение ядерных разработок в Иране сделает невозможным возвращение к СВПД.
Ядерная сделка с Ираном
Совместный всеобъемлющий план действий, который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры против Тегерана.
Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в Вене в апреле, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана Эбрахима Раиси - сторонника жесткой линии в отношениях с Западом. Тем временем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.
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