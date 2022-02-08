Финансовые новости
- |
- 08.02.22
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Великобритания может разместить истребители и корабли для защиты юго-восточной Европы
14:01 08.02.2022 |
Премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину только усилит НАТО и заявил о намерениях разметить истребители и корабли в юго-восточной Европе.
Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Times.
Премьер-министр заверил, что Британия не "дрогнет" и что ее поддержка Европы и НАТО останется "безоговорочной и неизменной".
Британия уже объявила, что отправит 350 королевских морских пехотинцев в Польшу в рамках планов на случай чрезвычайных ситуаций в "духе солидарности" на фоне опасений, что Россия планирует вторгнуться в Украину с нескольких фронтов.
Джонсон говорит, что он готов пойти дальше и рассматривает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в юго-восточную Европу. Были, в частности, разработаны планы размещения самолетов в Румынии и Болгарии.
"Союзники по НАТО согласились, что есть готовность послать больше сил для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии призвали о дополнительной поддержке из-за наращивания сил России в Беларуси. Мы готовы придать эти силы" - заявил Джонсон.
Премьер Британии подчеркнул, что сейчас наблюдается самое большое военное наращивание в Европе со времен холодной войны, что подтверждает срочность усилий Лондона и союзников.
В то же время он выразил надежду, что дипломатия позволит предотвратить углубление кризиса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
ТОП-НОВОСТИ
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дания усилит военную готовность на фоне российского кризиса вокруг Украины
|Великобритания может разместить истребители и корабли для защиты юго-восточной Европы
|В Банке Англии назвали «маловероятным» выпуск розничного кошелька для CBDC
|Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы
|Японский парламент выступил против изменения статус-кво Украины силовыми методами
|США и ЕС будут работать над дополнительными поставками СПГ на случай перебоев работы газопроводов - заявление
Это интересно
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
|Объём мирового рынка квантовых вычислений достиг почти $500 млн
|Какую «побочку» вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW
|Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами
|Система раннего предупреждения об астероидной опасности NASA теперь непрерывно следит за всем небом
|Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы
|Британцы составили список самых проблемных автомобилей с пробегом