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Страны НАТО наращивают военное присутствие в Восточной Европе
22:01 07.02.2022 |
Германия на фоне обострения конфликта вокруг Украины откомандирует еще 350 солдат и офицеров для численного усиления контингента НАТО в Литве. "Тем самым мы увеличиваем наш вклад на восточном фланге", - заявила журналистам в понедельник, 7 февраля, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), отметив, что бундестаг уведомлен об этом решении.
По ее словам, из перебрасываемых на восток Европы военнослужащих бундесвера 250 служат в сухопутных войсках, а оставшиеся 100 - в других родах войск. В настоящее время в Литве, являющейся членом НАТО с 2004 года, дислоцирована примерно половина из всего натовского контингента, насчитывающего 1200 солдат и офицеров.
Лондон отправит в Польшу
В тот же день Лондон объявил, что отрядит еще 350 солдат и офицеров на восточную границу Польши, где уже находятся 100 британских военнослужащих. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что усиление присутствия британских войск на границе посылает "сильный сигнал, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу".
В конце января британский премьер Борис Джонсон объявил, что планирует удвоить число британских солдат в Восточной Европе. Перед этим о намерении вскоре отправить войска в Восточную Европу заявил президент США Джо Байден. Первая группа из 2000 американских военнослужащих прибыла в Германию и Польшу 4 февраля.
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