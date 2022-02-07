США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд

На прошлой неделе Палата представителей США приняла многомиллиардный законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности страны по отношению к Китаю, а также на стимулирование производства полупроводниковой продукции на территории Америки. «Закон о конкуренции Америки 2022 года», помимо прочего, предполагает выделение $300 млрд на проведение исследований и разработок, наращивание объёмов производства и построение цепочек поставок полупроводников.

Согласно имеющимся данным, авторы упомянутого законопроекта предложили выделить около $300 млрд на исследования и разработку в полупроводниковой отрасли. Помимо прочего, речь идёт о выделении $52 млрд на субсидирование производства чипов и разработку ключевых компонентов, используемых в автомобильной промышленности и компьютерах. Также предлагается в течение шести лет потратить около $45 млрд на решение проблем с цепочками поставок, из-за которых усугубился дефицит чипов, наблюдаемый в настоящее время по всему миру.

Законодатели предлагают внести ряд изменений в торговые правила США, чтобы компенсировать «искажающую рынок торговую практику Китая», в том числе за счёт ужесточения антидемпинговых правил. Законопроект также предусматривает внесение $8 млрд в Зелёный климатический фонд для оказания помощи развивающимся странам.

Принятие законопроекта Палатой представителей означает, что в дальнейшем он будет рассмотрен Сенатом США. Вероятно, в результате будет выработана компромиссная версия законопроекта, которая и отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Рассмотрение этого закона может занять недели или даже месяцы, несмотря на то, что ранее американский президент призывал законодателей к активным действиям, направленным на стимулирование отраслевых направлений, связанных с производством полупроводниковой продукции в стране.