Финансовые новости
- |
- 07.02.22
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пророссийское правительство Черногории отправлено в отставку
09:46 07.02.2022 |
Коалиционное правительство Черногории развалилось в пятницу после того, как парламент поддержал вотум недоверия к нему.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации RFE/RL.
Вотум недоверия был объявлен самой маленькой из коалиционных партий URA вице-премьер-министра Дритана Абазовича и оппозиционными партиями, что усилило политическую нестабильность в стране. Инициативу поддержали 43 парламентария, а против высказались 11 депутатов. В парламенте всего 81 депутат.
В то же время правительство Кривокапича, согласно конституции, будет продолжать работать до избрания нового правительства.
Правительство сформировали в декабре 2020 просербский Демократический фронт, демократы и движение URA. Эти партии получили незначительное парламентское большинство на выборах в августе 2020 года, устранив правительство Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович после трех десятилетий его пребывания у власти.
Крах правительства только через 14 месяцев происходит на фоне политического тупика. Партнеры по коалиции постоянно спорили по нескольким вопросам, в частности, из-за влияния Сербии и Сербской православной церкви на внутренние дела Черногории.
Абазович предложил сформировать правительство меньшинства ограниченного срока правления, которое разблокировало бы европейскую интеграцию и подготовило условия для честных выборов. Партия Джукановича заявила, что поддержит это предложение.
Демократический фронт, демократы, большинство министров из правительства Кривокапича и организации, приближенные к Сербской православной церкви, против того, чтобы будущее правительство было избрано при поддержке партии Джукановича.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
ТОП-НОВОСТИ
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
|«Ватный» полураспад. Что будет с ОПЗЖ без Левочкина, и с Левочкиным — без ОПЗЖ
|Позитив недели. «Ураганы» тренировались отражать агрессию РФ из аннексированного Крыма
|Кремлевский план для ОРДЛО. К чему готовят жителей сообщениями о минированиях
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
|Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин - отказался от участия
|Пророссийское правительство Черногории отправлено в отставку
|Госдеп: США восстановят исключения из санкций против Ирана
|США: РФ перенесла ядерные учения, чтобы предупредить Запад из-за Украины - FT
|Россия собрала на границе с Украиной 70% необходимых для вторжения войск - Reuters
Это интересно
|Израильская фирма создала аналог Pegasus для взлома iPhone
|Aston Martin не будет выпускать новые кроссоверы
|Nike подала в суд на известного ретейлера StockX за продажу NFT-изображений своей обуви
|Поставки компьютеров и планшетов в 2021 году достигли 500 млн штук — из них 20 % выпустила Lenovo
|ВВС США выделили грант на разработку гибрида электрокоптера и реактивного самолёта-амфибии
|Самолёты на жидком водороде смогут обеспечивать порядка трети авиаперевозок
|Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег