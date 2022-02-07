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Госдеп: США восстановят исключения из санкций против Ирана
09:34 07.02.2022 |
Администрация президента Джо Байдена намерена отменить санкции, введенные бывшим лидером США Дональдом Трампом в отношении гражданской ядерной программы Ирана. Как заявил в пятницу, 4 февраля, агентству Reuters высокопоставленный представитель Госдепартамента США, восстанавливая исключение из санкций, приостановленное Трампом в 2020 году, Вашингтон хочет "облегчить" обсуждение технических аспектов на заключительном этапе переговоров об иранской ядерной программе в Вене.
Восстановление исключений из санкций, позволяющее зарубежным компаниям вести работы в области мирного освоения атома на некоторых объектах в Иране, должно помочь в восстановлении ядерной сделки. Однако это не следует понимать как "уступку Ирану" или как сигнал "о том, что мы близки к соглашению", подчеркнул при этом в интервью Reuters представитель Госдепартамента в отношении проходящих в Вене переговоров по возвращению Тегерана и Вашингтона к "иранской ядерной сделке".
3 февраля в столице Австрии начались переговоры о возобновлении международного ядерного соглашения с Ираном. Представители правительств западных государств, включая министра иностранных дел Германии Анналену Баербок (Annalena Baerbock), недавно в срочном порядке предупредили о закрытии окна возможностей для решения конфликта с Ираном. В то время как основные вопросы текущих переговоров остаются нерешенными, Иран продолжает "последовательно расширять" свою ядерную программу, предостерегла глава МИД ФРГ.
"Ядерная сделка" с Ираном
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), который называют "ядерной сделкой", в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Предназначение СВДП - предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году при тогдашнем президенте Трампе и вновь ввели масштабные санкции против Тегерана.
В 2020 году администрация Трампа также приостановила действие исключения из санкций, которое особенно затрагивает реактор в Тегеране, предназначенный для исследовательских целей, и тяжеловодный реактор в Араке. Под наблюдением международных инспекторов реактор в Араке был модифицирован - с тем чтобы сделать там невозможным производство плутония для военных целей. После выхода из СВПД США Иран также постепенно сокращает обязательства по "ядерной сделке".
Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД начались в столице Австрии в апреле 2020 года, но зашли в тупик после избрания президентом Ирана сторонника жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахима Раиси. Между тем Тегеран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного до уровней, которые превышают согласованный в СВПД.
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